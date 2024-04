Indagini in corso sull'esplosione nella centrale

Le indagini per ricostruire quanto accaduto martedì saranno lunghe anche perché ci vorranno ancora un po' di giorni prima che la centrale torni perfettamente accessibile: deve essere infatti svuotata dall'acqua e devono terminare i controlli che escludano in maniera assoluta danni strutturali provocati dall'esplosione. Solo allora si potranno fare i primi indispensabili sopralluoghi.

Nei prossimi giorni, nel frattempo, si svolgeranno le esequie delle sette vittime: non sono state infatti disposte le autopsie. Il primo dei funerali si svolgerà martedi' a Sinagra e sarà quello della vittima più giovane, Vincenzo Franchina, 36 anni, il cui corpo è stato recuperato nel giorno stesso dell'incidente insieme a quello dei colleghi Mario Pisani e Pavel Tanase.

Indagini Esplosione Centrale

