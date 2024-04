Indagine sulla presidente della Commissione Europea e l'ad di Pfizer

Pfizer gate, la procura europea indaga sui messaggi tra la presidente Ursula von der Leyen e l’ad Albert Bourla, si apre un altro fronte per Bruxelles. L’inchiesta aperta dalle autorità belghe sullo scambio di messaggi tra la presidente, che portò poi alla maxi-commessa di vaccini contro il Covid, è passata infatti nelle mani della Procura Europea (EPPO).

Le indagini, come riportava lunedì Politico, sono per “interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interessi”. I procuratori dell’EPPO stanno indagando su presunti illeciti penali, ma nessuno è stato ancora accusato in relazione al cas

