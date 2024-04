Indagine sulla morte di un giovane a causa di un'overdose

PERUGIA - Omissione di atti d'ufficio e morte in conseguenza di altro reato. Questo il fascicolo aperto in procura per dare finalmente a una mamma un «perché». Per provare a spiegare se, oltre ai mostri che aveva in testa e voleva vincere, ci sono responsabilità per la morte di un ragazzo di nemmeno 22 anni, ucciso da un'overdose.

«Il servizio specialistico psichiatrico che ha in cura il Pugliese – scrisse a novembre 2022 il gip Piercarlo Frabotta - provvederà con la massima sollecitudine a richiedere l'inserimento dello stesso presso la Comunità ove lo stesso dovrà fare ingresso in regime di libertà vigilata». Un richiamo così netto che persino il pm che gli notifica l'avviso di conclusione indagini, ad aprile 2023, lo sa «attualmente dimorante» in quella struttura.

Morte Overdose Indagine Responsabilità Giovane

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Milan, indagine sulla proprietà: trasmesso parte del fascio d'inchiesta alla Procura FederaleDi chi è il Milan? La procura di Milano che indaga sul passaggio di quote da Elliott a RedBird ha trovato il tempo per trasmettere alla procura federale della Federcalcio una (piccola) parte del fasc

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Milano, pezzi di vetro nel pane a scuola: indagine della ProcuraI titoli di Sky Tg24 del 21 marzo, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Pfizergate e trattativa sui vaccini: l'indagine su von der Leyen passa alla procura UeIn precedenza in mano ai giudici del Belgio, l’indagine è passata agli investigatori della Procura Europea (Eppo): ecco le ipotesi di reato

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Mancini e la bandiera post Roma-Lazio, Gravina: 'Procura Figc ha aperto indagine'Il presidente Figc dopo l'episodio post Roma-Lazio

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Cori razzisti in Roma-Lazio: il Giudice Sportivo ha chiesto supplemento di indagine alla ProcuraIl Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagine alla Procura Federale in merito ai cori di discriminazione razziale e religiosa intonati durante il derby fra Roma e Lazio allo stadio Olimpic

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Indagine archiviata su Decaro all'Antimafia, Procura la secretaLa Procura di Bari ha inviato alla commissione parlamentare antimafia gli atti dell'indagine, archiviata, sul sindaco di Bari Antonio Decaro, relativamente al presunto incontro avuto con Massimo Parisi - fratello del boss Savino - nel quartiere Torre a Mar...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »