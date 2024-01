Indagine sulla morte di Giovanna Pedretti a Sant'Angelo Lodigiano

La Procura di Lodi sta cercando di ricostruire le ultime ore della donna, trovata morta domenica nei pressi del fiume Lambro, che non sembra aver lasciato tracce che facessero intuire la sua volontà. Aperto un fascicolo contro ignoti. Si cerca anche di capire chi sia stato l’effettivo autore della recensioneUna “gogna social” condannata da un intero paese e un lutto che sembra ancora difficile da superare.

A Sant’Angelo Lodigiano tutti i cittadini si scagliano contro i giornalisti, ritenuti tra i colpevoli di quanto accaduto a Giovanna Pedretti: la titolare della pizzeria “Le Vignole” è passata in pochi giorni dalle lodi,, alle critiche per un possibile tentativo di raggiro, fino alla morte. La procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti, indaga per istigazione al suicidio, e punta ad appurare chi sia stato l’effettivo autore della recensione, per eliminare ogni possibile mistero. L'autopsia sul corpo di Giovanna Pedretti si terrà domani all'Istituto di Medicina legale di Pavi





Lodi, trovata morta Giovanna Pedretti, la ristoratrice della recensione su disabili e gay

La storia di Giovanna Pedretti e come i social network hanno alterato il dibattito pubblico

