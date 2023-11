Indagine su un falso maestro a Cremona

Gli errori ortografici banali e la difficoltà anche a livello di comunicazione orale, mi avevano insospettito - ha spiegato la dirigente della scuola -. Avevo notato delle criticità palesi e ho agito di conseguenza. La scuola è obbligata a verificare i titoli dei supplenti. Io ho agito come tutte le altre scuole, non faccio di più degli altri dirigenti"

. L'indagine della squadra mobile ha preso il via da una segnalazione del gennaio 2023 inviata dalla dirigenza dell'istituto scolastico di Cremona. Nella nota si metteva in dubbio l'effettiva regolarità del diploma presentato online in sede di domanda per l'accesso alla graduatoria provinciale territoriale di Cremona, nel quale il finto insegnante dichiarava di essere in possesso del diploma magistrale, in realtà mai ottenuto. Il falso maestro era inquadrato come docente supplent

