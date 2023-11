Indagato per tentato omicidio a Venezia

È indagato dalla Procura di Venezia per l'ipotesi di tentato omicidio. Lo riferisce una nota della stessa Procura, spiegando che l'iscrizione, anche a tutela dello stesso indagato, è avvenuta in seguito 'al primo esito' delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti. La Procura inoltre fa sapere che 'al fine di non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo, sono state disposte alcune perquisizioni' effettuate stamattina.

In particolare alcuni investigatori si sono recati a casa di Filippo Turetta a Torreglia, in provincia di Padova per acquisire ulteriori elementi, dopo l'iscrizione del giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. 'L'auspicio -proseguono gli inquirenti -è che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte'. Notizie imprecise, conclude la nota 'rischiano di creare inutili aspettative'

VANİTYFAİRIT: Le donne non sono solo «madri»Chi ha visto il film, lo sa: la realizzazione di una donna passa attraverso l’istruzione, non attraverso il matrimonio. È la conclusione a cui arriva Delia che, fino al momento prima, stava mettendo via i soldi per il vestito da sposa della figlia. Un messaggio diametralmente opposto a quello del governo Meloni che invece, nell'ultima finanziaria, premia la donna che mette su famiglia, e che, se fa due o più figli ha già dato «il suo contributo» allo Stato. Cortellesi commenta: «Penso che non si possa giudicare il contributo di una donna alla società in base a quanto partorisce. I figli si fanno per altri motivi, per amore ad esempio. Il matrimonio non è più l’unico traguardo da tempo, lo sono invece una buona istruzione e un buon lavoro. Su questi diritti dobbiamo puntare». L'educazione sessuale è una cosa seria La scuola italiana non prevede un percorso di educazione all’affettività

İLGİORNALE: Via al pacchetto sicurezza. Meloni: 'Sono orgogliosa'Dal cdm un miliardo e mezzo per i contratti di forze armate e polizia. Stretta su ordine pubblico, carceri e occupazioni

SOLE24ORE: Sciopero del 17 novembre: come si svolgerà e quali sono le manifestazioni previsteDopo le prime indicazioni dei sindacati e le modifiche apportate in seguito alla precettazione decisa dal ministro Matteo Salvini nei trasporti ecco come si svolgerà lo sciopero di venerdì 17 novembre. Particolarmente difficile è prevista la situazione a Roma, dove scioperano anche gli studenti medi e universitari ed è prevista la manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo nel primo pomeriggio. Il Lazio è anche una delle regioni del Centro dove lo stop nelle scuole e nella sanità è previsto per 8 ore. In programma anche una manifestazione da Usb sotto il ministero della Pubblica amministrazione, per chiedere aumenti salariali e assunzioni e dire no al taglio delle pensioni. Il trasporto aereo non sarà coinvolto dallo stop deciso dai sindacati. Inizialmente previsto il loro sciopero è stato annullato dall’inizio di questa settimana Nel trasporto pubblico locale lo stop, dopo la precettazione, si riduce da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, per gli addetti di autobus, tram e metropolitane, nel rispetto delle fasce di garanzia

İLMESSAGGEROİT: Giulia Cecchettin scomparsa, le feste di laurea fissate insieme. Piatti scelti da Filippo: «Quasi come fosse lGiulia Cecchettin scomparsa, le feste di laurea fissate insieme. Piatti scelti da Filippo: «Quasi come fosse la festa di lui anziché la celebrazione di lei»

LASTAMPA: Ex fidanzati scomparsi: Filippo indagato per tentato omicidio, perquisizioni nella sua casa. Test Dna su cape…Sesto giorno di ricerche per i fidanzati scomparsi. La Procura di Venezia: «In corso perquisizioni mirate, avviso di garanzia è atto dovuto». La famiglia della ragazza: «Non perdiamo le speranze». Sommozzatori nel lago di Barcis

FATTOQUOTİDİANO: Carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al-Shifa a GazaI carri armati israeliani sono entrati nell'ospedale di Al-Shifa a Gaza per un'operazione mirata. Non sono stati trovati ostaggi ma si cercano informazioni su di loro. Gli amministratori si rifiutano di evacuare i pazienti per strada. Hamas nega le accuse di stoccaggio di armi nell'ospedale e le definisce bugie e propaganda.

