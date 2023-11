Incubo Bayern Monaco: eliminato dalla DFB-Pokal dal Saarbrucken, club di 3. Liga

I bavaresi, impegnati ai sedicesimi di DFB-Pokal contro il Saarbrucken, sono stati eliminati con una rete al 96' di Gaus. Cosa c'è di strano? Nulla, è il calcio: solo che il Saarbrucken è una squadra di 3. Liga, la terza serie del calcio tedesco. Un'impresa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Clamoroso Bayern, ko contro una squadra di terza serie ed eliminazione dalla DFB PokalSi sono concluse le gare della sera in Germania per quanto riguarda i sedicesimi di finale di DFB Pokal. Clamorosa sconfitta del Bayern Monaco contro il Saarbrucken, squadra di terza serie tedesca. 2-

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Saarbrücken-Bayern Monaco 2-1: bavaresi già eliminati dalla Coppa di Germania ai sedicesimi di finaleDFB POKAL - Niente Triplete per il Bayern Monaco che è finito già fuori dalla Coppa di Germania, clamorosamente eliminato dal Saarbrücken ai sedicesimi di

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streamingSu Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Bayern Monaco, nelle prossime settimane si affronterà il tema del rinnovo di MullerNelle prossime settimane il Bayern Monaco affronterà il tema legato al futuro di Thomas Muller, come affermato dal direttore sportivo del club. Il 34enne, che con Thomas Tuchel è diventato una sorta

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: De Ligt spaventa il Bayern Monaco: infortunio al ginocchio, bavaresi in ansiaIl difensore olandese ex Juventus esce prima della mezz'ora contro il Saarbrucken per un guaio al ginocchio.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il CEO del Bayern Monaco: 'Mi piacerebbe molto che Musiala rimanesse qui per sempre'Jamal Musiala (20 anni), classificatosi ancora una volta secondo al Premio Kopa (dedicato ai giovani calciatori) nella serata del Pallone d'Oro, è uno dei talenti più brillanti del presente ma sopra

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕