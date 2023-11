Incredibile in Lecce-Parma, l’arbitro va ko! Entra Feliciani al suo posto

Si è trattato dell'arbitro Minelli, che al 25' è stato costretto a fermare il match dopo aver sentito un problema al polpaccio. Minelli ko: entra Feliciani Il direttore di gara si è sottoposto alle cure dello staff medico del Lecce ed ha provato a stringere i denti, ma dopo pochi minuti ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato sul terreno di gioco il quarto uomo Feliciani, che ha chiuso la sfida, terminata con il successo dei gialloblù di Pecchia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOALITALIA: Guaio per Minelli: infortunio per l'arbitro in Lecce-Parma, entra FelicianiIl direttore di gara si fa male al polpaccio: dopo un controllo medico è costretto a lasciare il posto al quarto uomo.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Lecce, D'Aversa: 'Massimo impegno: il Parma probabilmente andrà in A'12.40 - Mister Roberto D'Aversa è atteso ai microfoni della sala stampa dello stadio Via del Mare a poche ore da Lecce-Parma, match di Coppa Italia. Diretta scritta su TWM. 12.47 - Inizia la conferen

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Coppa Italia, sorpresa Parma: all'intervallo è avanti 2-0 sul campo del LecceIl Parma è avanti 2-0 all'intervallo della sfida contro il Lecce valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che sta andando in scena al Via del Mare. La squadra di Fabio Pecchia ha sbloccato l

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Feliciani dimentica Juve-Verona: arbitra Lecce-Parma...per il ko del collegaDurante i sedicesimi di finale di Coppa Italia il direttore di gara Minelli è uscito per infortunio: al suo posto il quarto uomo che aveva diretto la gara tra bianconeri e gialloblu

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Finale pazzo, il Parma elimina il Lecce dalla Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Parma-Lecce 2-4, Ravanelli: 'Sfida a viso aperto, ma qualificazione dei ducali meritata'Fabrizio Ravanelli, presente negli studi di 'Mediaset', ha commentato la vittoria del Parma sul campo del Lecce. La partita al Via del Mare è finita 2-4 coi ducali che grazie a questo successo hanno

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕