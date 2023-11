INCREASE: l'esperimento di Scienza dei Cittadini per migliorare la conservazione delle risorse genetiche vegetali

Ogni anno l’esperimento di Scienza dei Cittadini di INCREASE viene portato avanti in tutta Europa.

Basta registrarsi attraverso l’app INCREASE CSA (scaricabile gratuitamente da tutti gli store), dal 27 novembre, per ricevere i semi di diverse varietà di fagiolo da coltivare ovunque e poi condividere i risultati con gli scienziati che seguono il programma che coinvolge 25 partner europei ed è coordinato da Roberto Papa, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università Politecnica delle Marche (Ancona). Ad oggi il sistema internazionale delle banche del germoplasma preserva più di 7 milioni di varietà di specie di interesse agricolo e lo scopo di INCREASE è quello di migliorare questo sistema, ma anche di testare e sviluppare un nuovo sistema decentralizzato di conservazione delle risorse genetiche vegetali da affiancare a quello delle banche del germoplasm

VANİTYFAİRIT: Rossella Migliaccio parla dei tagli di capelli e delle acconciature ideali per ogni forma del visoRossella Migliaccio, docente di consulenza d'immagine, parla dei tagli di capelli e delle acconciature ideali per ogni forma del viso. Presenta il suo nuovo libro che offre una guida completa per valorizzare l'estetica di ognuno.

CORRİERE: Milano, riapre la Sala del Cenacolo del Museo della Scienza e TecnologiaRiapre la Sala del Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in via San Vittore 21. Dopo un importante restauro durato un anno, da mercoledì tornerà ad essere visitabile e tornerà ad essere parte del percorso di visita libera del Museo.

VOGUE_İTALİA: Gonna tartan: la tendenza da indossare per le mise chic, ma anche per i look più alternativi dell'inverno 2023 2024Sarà per il motivo a quadri che ricorda il camino e la fredda stagione, o semplicemente per le infinite possibilità di declinazione del capo, ma la tendenza della gonna tartan (come quasi ogni inverno) continua a conquistare i cuori sia delle personalità più classiche e raffinate, per creare abbinamenti classici e chic, che delle fashioniste e amanti del mondo streetswear da ogni dove, stuzzicando la fantasia per creare accostamenti inusuali e contemporanei. Sono molti i look presentati in passerella con protagonista il motivo tartan, ma non soltanto in tema di gonne, in quanto tra le tendenze della stagione troviamo proprio gli abbinamenti in full pendant: come Burberry, che presenta un outfit in diverse tonalità di rosso composto da dolcevita (con una leggera trama scozzese), gonna longuette in tartan e, per non farsi mancare nulla, anche dei collant con trama a quadri - ma questa volta in blu

ADNKRONOS: In fila per un pasto a Milano: le storie di chi è 'qui per sopravvivere'Le testimonianze davanti ai cancelli di Pane Quotidiano, dove ogni giorno si affollano migliaia di persone per del cibo gratis: 'Sempre peggio, non arriviamo a fine mese'

ADNKRONOS: Trasformazione digitale e innovazione tecnologica nell'InpsTransizione digitale e innovazione tecnologica sono i driver che guidano la profonda trasformazione nel modello di servizio dell'Inps nella direzione della digitalizzazione quale nuovo standard di erogazione delle prestazioni. Un cambiamento che risponde alla crescente domanda da parte dei cittadini di servizi pubblici più efficienti, accessibili e personalizzati.

HUFFPOSTITALİA: Maria Chiara Carrozza parteciperà al convegno internazionale sulla robotica e intelligenza artificialeMaria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, parteciperà al convegno internazionale del Consulting Committee Filosofia e Scienza UCBM “Ambienti digitali e tecnologia umana” per discutere dell'unione tra robotica e intelligenza artificiale nel campo medico.

