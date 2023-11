Incontro tra Xi Jinping e Joe Biden a villa Filoli

La cosa più eccitante dell’incontro tra i due uomini più potenti della Terra, Xi Jinping e Joe Biden, probabilmente è stata la location, quella storica villa Filoli, a 50 km. da San Francisco, che forse qualcuno ricorderà per essere stata – tra l’altro – il set di “Dynasty”, la soap opera che spopolava anche da noi negli anni Ottanta, con i giardini perfettamente curati e gli interni sfarzosi.

Per il resto, sul fronte dei risultati, la nota predominante è stato il grigiore: nessun passo avanti su Taiwan, lo stesso sul fronte della guerra economica e tecnologica, lotta comune alla micidiale droga Fentanyl e – unico punto, forse, di un certo rilievo – ripresa dei rapporti e del dialogo militare tra le due superpotenz

:

INTERNAZİONALE: Cosa aspettarsi dall’incontro tra Xi Jinping e Joe BidenNel vertice tra i leader delle due superpotenze a San Francisco c’è in gioco la possibilità di evitare che il mondo sprofondi nel caos. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

SOLE24ORE: Progressi importanti nel faccia a faccia tra Biden e Xi JinpingIl Presidente americano Joe Biden ha annunciato progressi importanti nel suo incontro con il leader cinese Xi Jinping , volto a ridurre le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Sono state stabilite intese bilaterali per ristabilire le linee di comunicazione militare e di presidenza, oltre a un impegno congiunto per combattere il traffico illegale di Fentanyl . Tuttavia, le differenze tra i due leader potrebbero ancora causare problemi futuri.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Vertice tra Biden e Xi Jinping: "Gestire responsabilmente la competizione"Il presidente americano e il presidente cinese si incontrano per discutere sulla gestione della competizione tra i due Paesi e sull'importanza delle relazioni bilaterali.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Disgelo tra Usa e Cina: Biden e Xi Jinping si incontrano per riprendere il dialogoUna stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per «gestire responsabilmente la competizione» evitando che le tensioni degenerino in conflitti, in un mondo già troppo in fiamme.

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TGLA7: Incontro tra Biden e Xi Jinping per avviare il disgelo tra Usa e CinaIl presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati per avviare il disgelo tra i due paesi. Durante l'incontro, hanno discusso di cooperazione in vari settori e dell'importanza di superare le differenze per il successo di entrambe le nazioni.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Incontro tra Biden e Xi Jinping: la dichiarazione di Xi sulla relazione sino-americanaLa dichiarazione di Xi Jinping durante l'incontro con Joe Biden a San Francisco sulla relazione sino-americana e la ripresa delle comunicazioni militari ad alto livello.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »