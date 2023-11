Incontro tra Xi Jinping e Joe Biden a San Francisco: la questione di Taiwan in cima all'agenda

I due uomini più potenti del Pianeta, Xi Jinping e Joe Biden, stanno per incontrarsi a San Francisco e nell’agenda del bilaterale tra le due superpotenze i temi “caldi” sono molti, dai rapporti economici a quelli militari; dall’atteggiamento cinese sui conflitti in corso ai diritti umani.

Ma, sicuramente, la questione di Taiwan, quella che Pechino definisce una “isola ribelle”, parte della Cina anche se de facto indipendente, da ricondurre presto o tardi nell’”abbraccio della madrepatria”, con le buone o – se necessario – con la potenza militare dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, sarà sicuramente in cima al programm

INTERNAZİONALE: Cosa aspettarsi dall’incontro tra Xi Jinping e Joe BidenNel vertice tra i leader delle due superpotenze a San Francisco c’è in gioco la possibilità di evitare che il mondo sprofondi nel caos. Leggi

İLPOST: Incontro tra Biden e Xi Jinping durante la riunione dell'APECIl presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si incontreranno a San Francisco durante la riunione dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). È il primo incontro tra i due leader in oltre un anno ed è la prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017. L'incontro avviene in un momento teso nelle relazioni tra i due paesi e non si prevedono grandi risultati.

HUFFPOSTITALİA: Vecchi amici di Xi Jinping invitati a cena di gala in CaliforniaUn gruppo di “vecchi amici” dell’Iowa di Xi Jinping sono stati invitati alla cena di gala in suo onore in California, quasi 40 anni dopo aver accolto l'allora giovane e sconosciuto funzionario del partito con arrosto di maiale, visite guidate in fattoria e in barca sul fiume Mississippi, mentre Xi andava a cavallo e i suoi nuovi amici americani gli mostravano come i capitalisti fanno l'agricoltura, in quello che si ritiene sia stato il primo viaggio all'estero di Xi, "giovane e promettente" funzionario, segretario del Partito nella contea di Zhengding, nella provincia di Hebei.

HUFFPOSTITALİA: Xi Jinping torna negli Stati Uniti per riaprire il dialogoIl presidente cinese Xi Jinping torna negli Stati Uniti dopo sei anni per riaprire un dialogo con la Casa Bianca e competere senza conflitti.

SOLE24ORE: Borse positive con l'inflazione che rallenta. A Milano Erg ancora in luceSi calma la corsa dei prezzi nelle maggiori economie e prevale l'ottimismo sulla fine del ciclo restrittivo per le banche centrali. Alta l'attenzione sull’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo statunitense Joe Biden

MEDİASETTGCOM24: Biden a Israele: 'Azioni meno invasive nell'ospedale a Gaza'Voci di un'intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele. Ma Hamas ...

