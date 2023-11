Incontro tra Joe Biden e Xi Jinping per mantenere sotto controllo le relazioni tra Cina e Stati Uniti

L'incontro tra Joe Biden e Xi Jinping potrebbe non produrre niente di concreto, ma non sarebbe un problema: per i due leader la cosa più importante è assicurarsi che le relazioni tra Cina e Stati Uniti, che sono molto tese, rimangano sotto controllo. Il presidente statunitense e quello cinese si incontreranno vicino a San Francisco, in California, a margine di un vertice dell'Asia-Pacific economic cooperation (Apec).

Secondo Voice of America, il faccia a faccia, il secondo tra i due leader, si terrà in un'elegante tenuta a circa quaranta chilometri dal famoso Golden gate bridge. 'Vogliamo avere buoni rapporti con la Cina', ha affermato il 14 novembre Biden. 'In caso di crisi è importante poter alzare il telefono e parlarci'. Ha però aggiunto che Pechino ha qualche difficoltà ad accettare 'il ritorno della leadership americana nel mondo'. 'Siamo contrari a definire le relazioni sino-americane in termini di competizione', ha affermato invece una portavoce del ministero degli esteri cinese

Mercoledì il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si incontreranno a San Francisco, in California, durante la riunione dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), un'organizzazione che raccoglie alcuni paesi che si affacciano sull'oceano Pacifico. L'incontro è il primo tra i due leader in oltre un anno ed è la prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017. Avviene in un momento estremamente teso nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina e per questo, benché sia ritenuto un evento diplomatico molto importante, nessuno si aspetta grossi risultati.

I due uomini più potenti del Pianeta, Xi Jinping e Joe Biden , stanno per incontrarsi a San Francisco e nell'agenda del bilaterale tra le due superpotenze i temi "caldi" sono molti, dai rapporti economici a quelli militari; dall'atteggiamento cinese sui conflitti in corso ai diritti umani. Ma, sicuramente, la questione di Taiwan, quella che Pechino definisce una "isola ribelle", parte della Cina anche se de facto indipendente, da ricondurre presto o tardi nell'"abbraccio della madrepatria", con le buone o – se necessario – con la potenza militare dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese, sarà sicuramente in cima al programma

