Incontro tra Biden e Xi Jinping a San Francisco durante la riunione dell'APEC

Mercoledì il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si incontreranno a San Francisco, in California, durante la riunione dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), un’organizzazione che raccoglie alcuni paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico. L’incontro è il primo tra i due leader in oltre un anno ed è la prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017.

Avviene in un momento estremamente teso nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina e per questo, benché sia ritenuto un evento diplomatico molto importante, nessuno si aspetta grossi risultati. Uno dei motivi per cui la riunione è ritenuta importante è che era stata preceduta da un lungo e complicato tentativo compiuto soprattutto da parte americana di stabilizzare i rapporti tra i due paesi, che erano stati interrotti negli scorsi anni.L’incontro tra Biden e Xi avverrà in una grossa villa a sud di San Francisco e si prevede che durerà almeno quattro or

