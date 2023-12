Incontro informale tra Meloni, Macron e Scholz sulla questione dell'allargamento della Ue ai Balcani occidentali e il sostegno all'Ucraina

Sul tavolo la questione dell'allargamento della Ue ai Balcani occidentali e il sostegno all'Ucraina, la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-27. Incontro informale ieri sera tra Meloni, Macron e ScholzDa un lato la questione dell'allargamento della Ue ai Balcani occidentali e il sostegno all'Ucraina nella guerra di aggressione iniziata dalla Russia nel febbraio del 2022; dall'altro, la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-27.

Questi i due macro-temi che la premier Giorgia Meloni troverà sul tavolo del. Un appuntamento preceduto dal vertice Ue-Balcani occidentali che ha visto impegnata ieri sera l'inquilina di Palazzo Chigi insieme agli altri leader. Al termine del vertice c'è stato un lungo faccia a faccia informale tra la premier e il presidente francese Emmanuel Macron . La presidente del Consiglio e il numero uno dell’Eliseo, che alloggiano nello stesso hotel, si sono incontrati in una sala per fare il punto sui principali dossier europei.. Un colloquio informale quello tra i tre leade





