Incontro dei ministri degli Esteri Ue per valutare la reazione all'escalation dell'Iran

BRUXELLES - L'incontro in videoconferenza di domani dei ministri degli Esteri Ue"è destinato a valutare i prossimi passi dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri per reagire a quest'ultima escalation da parte dell' Iran ". Lo ha spiegato il portavoce per la politica estera dell'Ue Peter Stano nel corso del briefing quotidiano con la stampa.

Stano ha anche ricordato che in Ue sono stati applicati"diversi regimi di sanzioni contro l'Iran", ma qualsiasi altra decisione al riguardo non verrebbe annunciata in anticipo. Poi ha negato che esista un "doppio standard" rispetto alla condanna Ue sull'attacco di Teheran:"L'Unione europea è stata molto forte e chiara" con una condanna all'attacco contro la sede diplomatiche dell'Iran a Damasco", ha affermato.

