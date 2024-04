Ieri l’incontro con il padre della detenuta in Ungheria, che chiude il tavolo: la leader dem non dà garanzie sull’elezione Dopo giorni di abboccamenti, dopo che la segretaria del Pd, Elly Schlein aveva lavorato – prima di tutto dentro al partito – per portare Ilaria Salis a Bruxelles, come candidata nelle liste del Pd, alla fine la cosa appare sfumata.

E non per volontà di Schlein, ma per una valutazione fatta dalla diretta interessata, mediata Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Botta e risposta tra Ungheria e padre di Ilaria Salis sul caso della maestra in carcereIl portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs risponde alle accuse del padre di Ilaria Salis riguardo al caso della maestra in carcere in Ungheria, sottolineando che il governo non ha alcun controllo sui tribunali e che nessuna richiesta diretta renderà più semplice difendere la causa di Salis.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Ilaria Salis, il padre: 'Chiederemo domiciliari in Ungheria'Quanto alle condizioni di detenzione, sono leggermente 'migliori' rispetto a prima, ma Ilaria è piuttosto 'agitata' e 'demoralizzata' per le continue interferenze del governo ungherese sulla magistratura

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ilaria Salis, doccia gelata dall'Ungheria: "Vogliamo anche il suo compagno"Ilaria Salis ? No ai domiciliari in Italia, consegnare il suo 'compagno' Gabriele Marchesi perché con lei fa parte di 'un...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Ilaria Salis, Ungheria: 'Sorprendono interferenze Italia su caso'Il ministro degli esteri: 'Questa signora presentata come un martire, ma è venuta da noi per attaccare persone innocenti'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Cosa ha fatto Ilaria Salis in Ungheria e che cosa rischiaLa prossima udienza il 24 maggio: saranno ascoltati una vittima e due testimoni

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Ilaria Salis, Ungheria: 'Nessuna richiesta del governo italiano faciliterà la difesa'L'avvertimento del portavoce del governo su Twitter

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »