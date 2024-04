Incontri sulle fabbriche Stellantis senza la presenza dell'azienda

Partono gli incontri al Mimit sugli stabilimenti Stellantis ma l’azienda non c’è. Airaudo (Cgil): “Inutili senza Tavares”.

E solo non si è presentato Tavares, ma al ministero non è entrato nessun rappresentante dell'azienda. "Capisco che Tavares tuteli gli interessi dell'azienda, ma il governo tutela gli interessi degli italiani", ha sottolineato il ministro Urso, al termine del tavolo.

Partono gli incontri al Mimit sugli stabilimenti Stellantis ma l’azienda non c’èIn questo caso non solo non c’è Tavares ma non c’è nessuno dell’azienda che ha chiamato in causa la “legata agli incontri nel periodo di campagna elettorale” per giustificare la sua assenza. Mercoledì si esaminerà il caso diNelle scorse settimane i vertici aziendali hanno indicato lo storico stabilimento torinese e quello di Pomigliano tra quelli più a rischio se l’Italia non aumenterà incentivi e ad agevolazioni per Stellantis., lo stabilimento abruzzese dove si fabbricano i veicoli commerciali di Stellantis, mentre nelle settimane successive sarà la volta di Cassino, Pomigliano, Modena e Termoli

