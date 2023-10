Incidente via Nomentana: Smart contro scooter

Incidente stradale sulla via Nomentana, fra Casal de' Pazzi e San Cleto, nel quadrante nord est della Capitale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì ed ha coinvolto un'auto e un motorino.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 16:00 all'altezza del civico 927 della strada consolare, fra viale Kant e viale del Casale di San Basilio. In terra il conducente di una Piaggio Liberty, al centro della carreggiata una Smart. Affidato alle cure del personale del 118 lo scooterista è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Sandro Pertini, non sarebbe in gravi condizioni. Resta da accertare la dinamica.

