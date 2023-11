Incidente tra un'auto e uno scooter ad Ardea: morto 33enne, grave un 14enne. Automobilista sottoposto ai test

La vittima, morta poco dopo l'impatto, viaggiava su uno scooter insieme a un quattordicenne rimasto gravemente ferito e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bambino Gesù. Lo scooter, secondo quanto ricostruito finora, si è scontrato con un'auto che stava svoltando. L’automobilista, un uomo di 45 anni, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.

