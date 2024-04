Incidente stradale ferisce una minorenne in provincia di Foggia

Una minorenne è rimasta ferita in un incidente stradale nella provincia di Foggia . L'auto si è schiantata contro un muretto e la ragazza ha riportato alcune fratture. È stata trasportata in ospedale dall'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. L'incidente è al momento sotto indagine da parte dei carabinieri.

Incidente Stradale Minorenne Foggia Feriti Indagine

