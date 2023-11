Incidente per il presidente ceco: fa cadere una bandiera sulla testa di un soldato

Momemto di"leggerezza" del il presidente ceco Petr Pavel. Durante la cerimonia per il Giorno dell’Indipendenza, che si è svolta nel parco Vítkov, a Praga , il Presidente ceco ha fatto cadere una pesante bandiera sulla testa di un ufficiale della Guardia del castello facendogli cadere a terra il cappello. Il soldato è rimasto impassibile prima di riprendere a marciare con altri tre colleghi che indossavano il cappello a differenza della guardia.

Il Presidente Petr Pavel ha pubblicato un tweet per scusarsi."Sento il bisogno di scusarmi almeno in questo modo per il danno fisico o psicologico subito dal membro della Guardia del castello che è stato colpito da uno stendardo di battaglia durante la cerimonia a Vítkov. Non si trattava sicuramente di un tentativo di aggiungere un nuovo elemento alla procedura militare.

