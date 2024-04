Incidente mortale in Ferrari: carbonizzati i corpi di una donna e del dj Style Q

La donna era sul lato passeggeri a bordo della Ferrari Gtc4 quando, nella tarda mattinata di Pasqua, ha preso fuoco a seguito di uno schianto a 200 chilometri orari. Il conducente, Hysni Qestaj, in arte dj 'Style Q',. Per entrambi, residenti in Svizzera, le operazioni di riconoscimento si erano rivelate difficili - l'auto era carbonizzata - ed è stato necessario l'uso del test del Dna.

La polizia stradale era risalita, sin da subito, al nome del proprietario dell'auto ma per avere certezza che al volante ci fosse effettivamente il dj di origine serba è stato necessario l'esame del Dna. La Ferrari, uscita di strada poco dopo la galleria passo d'Avenco in direzione di Milano, si è schiantata contro il guard-rail a centro strada e ha preso fuoco. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Vercell

