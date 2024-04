Incidente mortale a Vercelli: carbonizzato il conducente di una Ferrari Gtc4

Hysni Qestaj, 40 anni, è rimasto carbonizzato all'interno della sua Ferrari Gtc4, dopo che il veicolo si è schiantato lo scorso 31 marzo contro il guardrail ad Alice Castello, in provincia di Vercelli. La donna che viaggiava al suo fianco invece non è stata ancora identificata.

Si chiamava Hysni Qestaj, 40 anni, il conducente della Ferrari Gtc4 che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua ad Alice Castello, in provincia di Vercelli, sulla bretella Ivrea-Santhià. A seguito dello schianto del veicolo contro il guardrail, il 40enne e la donna che viaggiava al suo fianco sono rimasti carbonizzati. Qestaj, che di professione era un dj, è stato identificato dalla polizia stradale di Torino grazie alla testimonianza del fratello, mentre la passeggera non è stata ancora identificata. Residente a Villeneuve, in Svizzera, Qestaj era sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni. La moglie, secondo gli accertamenti della polizia, si trova in Kosov

Ferrari carbonizzata a Vercelli, identificata una vittima: è un noto dj
L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua: l'auto aveva preso subito fuoco rendendo impossibile il riconoscimento delle persone a bordo

