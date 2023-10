Incidente a Fukushima, toccano acqua radioattiva: 2 in ospedale

Segnale di pericolo radiazioni (Cinque lavoratori della centrale nucleare di Fukushima in Giappone sono entrati in contatto per errore con acqua radioattiva, mentre pulivano l’impianto dei filtri. Due sono stati ricoverati. E’ quanto scrive l’Independent aggiungendo che tutti gli operai indossavano indumenti protettivi e maschere per coprire il viso.

Nonostante la decontaminazione immediata i livelli di radiazioni non sono tornati al livello precedente in due lavoratori, uno sui 20 anni e l’altro sulla quarantina, che sono stati ricoverati all’ospedale della città. Il 24 agosto è iniziato il rilascio di acque reflue da Fukushima, un’operazione di durata decennale.

Italia Notizie

Leggi di più:

Adnkronos »

Sabbia negli occhi? Ecco cosa fareInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Il Bayern riabbraccia Neuer: sarà titolare contro il Darmstadt a 10 mesi dall'incidente sugli sciIl Bayern Monaco si prepara a celebrare un grande ritorno: Manuel Neuer, assente dalla fine del 2022 a causa di un incidente sugli sci (episodio avvenuto a fine dicembre, durante la sosta invernale de Leggi di più ⮕

Via la patente a chi guida ubriaco e fa incidente, resta normaResta in vigore la norma del Codice della strada che prevede l'applicazione automatica della revoca della patente al guidatore che in stato di ebbrezza provoca un incidente, anche in mancanza di feriti o danni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. Leggi di più ⮕

Bertolucci: 'Se Sinner gioca come ha fatto negli ultimi tempi batterà Tiafoe'L'ex campione all'Adnkronos: 'Ha trovato la capacità di gestire avversari che provano a tenderti trappole' Leggi di più ⮕

Bayern Monaco, Neuer torna titolare a dieci mesi dall'incidenteI migliori gol della Bundesliga (finora) Leggi di più ⮕

'Pain Hustlers', tiepido dramma sull'epidemia di oppioidi negli UsaNecessità e avidità alimentano scelte sbagliate e una speculazione sulla salute che vanno in scena come una lunga guasconata, senza mai coinvolgere sulla tragicità reale dei fatti Leggi di più ⮕