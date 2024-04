Incendio nella scuola Emma Castelnuovo a Villaggio Falcone. Un rogo che, secondo i primi riscontri, potrebbe essere doloso dato che durante le operazioni di bonifica è stata trovata anche una bottiglia di alcol. È quanto successo nel pomeriggio di ieri, martedì 2 aprile, nella periferia est della Capitale. Le fiamme sono scoppiate all'interno dell'edificio chiuso per le festività pasquali. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

A dare l'allarme è stato il custode della scuola che, sentito odore di bruciato, ha chiamato il numero unico per le emergenze intorno alle 17 del pomeriggio. I pompieri hanno poi spento le fiamme nella scuola di via don Primo Mazzolari. Danni si sono riscontrati in due aule dove sono andati a fuoco mobili e materiale scolastico. Quindi il ritrovamento della bottiglia di alcol vuota in un locale dell'istituto. Da capire se quel liquido infiammabile sia stato usato come accelerante, oppure se il residuo fosse già lì da temp

