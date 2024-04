Incendio in un palazzo a Istanbul: almeno 27 morti e 13 feriti

Nel distretto di Besiktas, a Istanbul, si è verificato un incendio in un palazzo durante i lavori di ristrutturazione. Almeno ventisette persone sono morte e tredici sono rimaste ferite, sette delle quali in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incendio.

