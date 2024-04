Incendio in un night club di Istanbul: almeno 29 morti

Martedì pomeriggio si è sviluppato un grosso incendio all’interno di un palazzo di Beşiktaş, un grosso e popoloso distretto di Istanbul, la città più grande della Turchia: sono morta almeno 29 persone. Secondo le primel’incendio sarebbe iniziato dentro al Masquerade, un night club che si trova al piano terra di un edificio di 16 piani nel quartiere di Gayrettepe, che in questi giorni era chiuso per il Ramadan.

Il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto che le persone morte si trovavano all’interno del locale per seguire alcuni lavori di ristrutturazion

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilpost / 🏆 7. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Incendio in un edificio residenziale a Istanbul: 29 morti e 3 feritiÈ di 29 morti il bilancio dell'incendio che ha colpito un edificio residenziale a Istanbul. L'incendio è scoppiato nel seminterrato di un edificio di 16 piani a Gayrettepe, nel quartiere centrale di Besiktas. Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha dichiarato che nel seminterrato c'era una discoteca. Cinque persone sono state fermate per essere interrogate in relazione all'incendio.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Incendio in un palazzo a Istanbul: almeno 27 morti e 13 feritiNel distretto di Besiktas, a Istanbul, si è verificato un incendio in un palazzo durante i lavori di ristrutturazione. Almeno ventisette persone sono morte e tredici sono rimaste ferite, sette delle quali in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incendio.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Incendio in un edificio di 16 piani a Istanbul: 25 morti e 3 feritiUn incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo 25 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite. Il governatore di Davut Gül ha detto: "La causa dell'incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione". Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato in una dichiarazione sui suoi account sui social media che è stata avviata un'indagine sull'incidente. Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, l'incendio è scoppiato intorno alle 13:00 in via Yıldız Posta, a Beşiktaş.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Incendio in un locale notturno a Istanbul: 29 vittimeIl bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato in un locale notturno a Istanbul sale a 29. L'incendio potrebbe essere dovuto a un'esplosione vicino al palco del Club Masquerade, chiuso per ristrutturazione. Sono stati emessi mandati di arresto per 5 sospetti, tra cui funzionari del posto di lavoro e responsabili della ristrutturazione. L'incendio ha interessato due piani interrati di un palazzo residenziale.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Incendio in un edificio di 16 piani a IstanbulUn incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo hanno perso la vita 25 persone e ne sono rimaste ferite 3. Il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto: 'La causa dell'incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione'. Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato in una dichiarazione sui suoi account sui social media che è stata avviata un'indagine sull'incidente.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

America-Cina di Martedì 26 marzo 2024America-Cina è un contenuto de «Il Punto» del Corriere della Sera

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »