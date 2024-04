Incendio in un locale in ristrutturazione a Istanbul

Il locale, chiuso per lavori di ristrutturazione, si trova al piano terra di un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere di Besiktas, sul lato europeo della città attraversata dal Bosforo. Tra i fermati ci sono i gestori del club e un responsabile dei lavori di ristrutturazione.

Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto che le cause dell'incendio sono in corso di accertamento e si ritiene che le vittime fossero persone coinvolte nei lavori di ristrutturazione.Secondo i media locali sarebbe stata un'esplosione "nei pressi del palco" a originare il rogo. Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç ha sottolineato che "è stato emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e 1 persona responsabile della ristrutturazione

