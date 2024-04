Incendio in un locale commerciale a Catania

I Vigili del Fuoco del comando di Catania sono intervenuti nelle prime ore del mattino per un incendio che ha coinvolto un locale commerciale in viale Artale Alagona, sul lungomare di Catania. La chiamata è arrivata alla sala operativa poco dopo delle cinque del mattino da parte di residenti dello stesso stabile in ristrutturazione, allarmati da un fragore verosimilmente dovuto ad un'esplosione e da fiamme fortemente alimentate.

Sul posto sono state inviate due squadre di vigili del fuoco dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, oltre a due autobotti aggiuntive e mezzi di supporto logistico. Lo stabile è stato interamente evacuato a scopo precauzionale e verranno eseguiti e richiesti accertamenti tecnici per valutarne la fruibilità ed eventuali danni strutturali. Una persona è rimasta ustionata ed è stata trasportata in ospedale prima dell'arrivo della squadra dei Vigili del fuoc

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cuneo, il salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco: sospesi a 2.200 metriDue escursionisti bloccati sulla Rocca Provenzale ad Acceglio, in provincia di Cuneo, sono stati sa…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Morì in canoa, indagati due istruttori e 9 vigili del fuocoMorì in canoa, indagati due istruttori e 9 vigili del fuocoLa vittima aveva 14 anni. Per il pm ci fu una catena di errori. La mamma: 'Non c'è nulla da commentare o da essere felice. Sono solo triste' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Morto in canoa, indagati due istruttori e 9 vigili del fuocoUna catena di errori da parte degli istruttori ma anche di tutti i vigili del fuoco che intervennero a gennaio 2023 a Chiavari (Genova) per provare a salvare Andrea Demattei. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Il salvataggio rischioso (e spettacolare) dei vigili del fuoco sul monte Mondolè: così hanno recuperato tre…Tre alpinisti, sabato 16 marzo, sono rimasti bloccati intorno a 2300 metri di quota sul monte Mondolè, sopra Artesina, in provincia di Cuneo.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Vigili del fuoco, la spettacolare esercitazione nella galleria ferroviaria a OrteNell’ambito dell'accordo volto a consentire alle squadre di soccorso di intervenire su...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Donatella Versace bloccata in ascensore al party prima degli Oscar: «Chiamate i vigili del fuoco»Momenti di apprensione per Donatella Versace che durante il pre party degli Oscar a Los Angeles...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »