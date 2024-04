Incendio in un edificio residenziale a Istanbul: 29 morti e 3 feriti

È di 29 morti il bilancio dell'incendio che ha colpito un edificio residenziale a Istanbul. È quanto riferito dal governatore Davut Gul. I feriti sono tre. «É in corso un'indagine» hanno aggiunto le autorità. L'incendio è scoppiato nel seminterrato di un edificio di 16 piani a Gayrettepe, nel quartiere centrale di Besiktas. Il neo-rieletto sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, accorso sul posto, ha detto che nel seminterrato c'era una discoteca. «L'incendio è sotto controllo.

Speriamo che non ci siano altre vittime», ha detto Imamoglu, offrendo le sue «condoglianze» ai parenti di morti e feriti. Cinque persone sono state fermate in Turchia per essere interrogate in relazione all'incendio. Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc, spiegando che tra i fermati ci sono i gestori del club e un responsabile dei lavori di ristrutturazion

