Incendio alla Borsa di Copenaghen: dipendenti si uniscono alle operazioni di recupero

I testimoni, sentiti dal quotidiano danese Berlingske, raccontano che nelle prime ore del mattino, poco dopo che l’incendio alla Borsa di Copenaghen si era già divorato la guglia del XVII secolo, Brian Mikkelsen, ex ministro della Giustizia oggi a capo della Camera di commercio danese, scappava trascinando una tela dell’Ottocento sulla sua testa.

400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme', così il ministro della Cultura della Danimarca, Jakob Engel-Schmidt, ha reagito su X alle notizie sul devastante incendio che ha avvolto l'edificio del 17mo secolo e causato il crollo della sua celebre guglia.

Borsa Di Copenaghen Incendio Dipendenti Recupero Patrimonio

