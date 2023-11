Inaugurato il super mall Merlata Bloom a Milano

Oltre duecento vetrine, 43 fra ristoranti e locali, un cinema, tanti brand inediti per il mercato italiano. Taglio del nastro mercoledì mattina, porte aperte al pubblico dalle 17: è stato inaugurato Merlata Bloom, il super mall vasto 70 mila metri quadrati, situato proprio al centro di due quartieri in piena rigenerazione: Cascina Merlata e Mind.

Oltre duemila invitati hanno partecipato mercoledì mattina all’inaugurazione del suprermall, e questo ha creato code di circa tre chilometri, che da via Daimler raggiungevano il capolinea della MM1 Molino Dorino. La situazione si è però risolta nel giro di tre quarti d’ora. Alla base, la decisione della polizia locale di chiudere alcuni accessi, in particolare l’ingresso a via Daimler dalla rotonda di via Gallaratese, dovuta a un malinteso fra Comune e responsabili del suprermall. «Questa mattina è stato critico perché eravamo in attesa di avere la presa in carico della strada da parte del Comune di Milan

