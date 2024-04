Inaugurata la nuova Cot di Grosseto con fondi Pnrr

Con fondi Pnrr, grazie al finanziamento dell'Unione europea - NextGenerationEu, e in anticipo rispetto ai tempi previsti dal Piano, per assicurare la continuità, l'accessibilità e l'integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, l’assessore regionale al Diritto alla salute e alla sanità, Simone Bezzini, ha inaugurato la nuova Cot di Grosseto.

La struttura, situata al piano terra della struttura Asl di Villa Pizzetti, in via Cimabue 109, è composta di tre ambienti per un totale di oltre 80 m² con 6 postazioni per gli operatori, per un costo totale di 142.000 euro

