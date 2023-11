In Vaticano si prepara il Natale: accensione dell'Albero il 7 dicembre, l'abete arriva da Cuneo e sarà decorat

L'albero di Natale del Vaticano quest'anno arriva dalle foreste della val Maira, in provincia di Cuneo e sarà interamente decorato da stelle appine. E' stato scelto un abete bianco, alto quasi 25 metri, che è cresciuto a 875 metri di altitudine. Una particolarità riguarda l’addobbo, che è molto diverso rispetto agli anni passati, ed è caratterizzato dalla presenza sull’albero di migliaia di stelle alpine.

Simboleggiano la neve e portano in Piazza San Pietro il fiore che caratterizza la valle Maira e vengono coltivate nel cuneese senza compromettere quelle allo stato naturale, per cui esse vengono in questo modo preservate per tutelare la flora tipica della montagna.

