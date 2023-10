In panchina con Hegel. Chi è Francesco Farioli l’allenatore per curriculum che guida il Nizza verso lo scudet…

Da ragazzino sognava di diventare un portiere di serie A, magari della Fiorentina, la squadra del cuore visto che lui è nato a Barga, dalle parti di Lucca, anche se è originario delle Valdinievole, storica regione nel quale si adagia l’Arno che da Pistoia raggiunge proprio Firenze.

E così a soli 31 anni, allenatore italiano più giovane in un campionato europeo, Farioli guida prima il Fatih Karagumruk, poi torna all'Alanyaspor chiudendo al quinto posto con il record di punti per il club. Non solo, passa il corso Uefa Pro, massimo livello di formazione per un allenatore, e questa estate firma un biennale con il Nizza in Ligue1.

Ligue 1, il programma della decima giornata: apre il Nizza di Farioli, chiude il derby italianoLa decima giornata di Ligue 1 si apre con la sfida che vede impegnata la seconda della classe, il Nizza di Francesco Farioli, che se la vedrà con un Clermont rinfrancato dal successo di Lione. Domeni Leggi di più ⮕

