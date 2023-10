In Grecia guerra tra i dirigenti di Syriza, porta partito alla scissione

in Grecia, Syriza, è nel mezzo di una tempesta da quando ha messo alla guida un ex trader della Goldman Sachs, mossa che potrebbe spingere la parte più radicale del partito alla scissione. Eletto a sorpresa a settembre, Stefanos, uomo d'affari di 35 anni che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti, è accusato da alcuni dirigenti di voler avviare uno spostamento verso il centrodestra del partito, guidato per 15 anni dall'ex primo ministro Alexis Tsipras.

Tra dimissioni ed esclusioni, la guerra interna, come la descrivono diversi giornali, arriva in un momento in cui Syriza, che consi era spostata verso il centrosinistra, è in difficoltà, uscita a pezzi dalle ultime elezioni legislative. Un colpo che aveva spinto Tsipras a gettare la spugna alla fine di giugno.

In parlamento, il partito che nel 2015 guidò lo scontro con gli europei per la concessione di un piano di salvataggio per la Grecia, è ora rappresentato solo da 47 deputati su 300. Kasselakis, sconosciuto sulla scena politica fino a pochi mesi fa, ha annunciato di voler escludere tre ex ministri di Tsipras, influenti dirigenti di Syriza, che non nascondono la loro ostilità nei suoi confronti. headtopics.com

Già prima dell'arrivo del nuovo leader, l'ex ministro dell'Istruzione aveva assicurato che il suo partito "non aveva bisogno di un messia o di una figura politica della generazione Instagram".

Le dichiarazioni di Kasselakis hanno suscitato indignazione nelle file di un partito la cui ala resta molto ancorata alla sinistra. Parlando davanti agli industriali greci, il nuovo leader ha assicurato che Syriza non "demonizzerà" più il. Dalla sua campagna per la guida del partito, Stefanos Kasselakis è stato accusato dai suoi detrattori di non aver mai avuto un mandato elettorale e di non avere un programma per Syriza. headtopics.com

Il suo recente matrimonio negli Stati Uniti con il suo compagno, un infermiere americano, o il desiderio espresso di avvalersi di una

