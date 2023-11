In casa Juventus si ferma anche Weah: lesione alla coscia destra, tornerà dopo la sosta

è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali al J Medical che hanno evidenziato un problema muscolare che costringerà lo statunitense a stare fermo alcune settimane, col rientro in campo previsto dopo la sosta per le Nazionali:

"In seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, Timothy Weah è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Archiviato il Verona, la Juventus ritrova anche l'esperienza di Danilo: al Franchi ci sarà
Archiviato il Verona e il rischio di rovinare la vittoria pensante di San Siro, la Juventus stasera scoprirà con quale status si presenterà domenica prossima a Firenze. Se la posizione dipenderà da

Juventus-Verona, il video virale di Faraoni: esplode la bufera
Bufera su Juventus-Verona. I bianconeri hanno superato proprio all'ultimo respiro i veneti con un gol che ha regalato tre punti preziosi per l...

Juventus-Verona, Kean fa gol e Faraoni si butta: social scatenati
Il difensore sente un dolore improvvisamente quando vede la palla entra in porta

Verona ko contro la Juventus, Bonazzoli: 'Soddisfatti da una parte e amareggiati dall'altra'
'L'abbiamo preparata seguendo il mister e abbiamo fatto una buona partita, non è mai semplice giocare in questi stadi. Peccato per il gol subito alla fine, siamo soddisfatti da una parte e amareggiat

Juventus-Verona, la simulazione di Faraoni: Kean fa gol e lui si butta a terra
La Juventus ha battuto il Verona per 1 a 0, con un gol in pieno recupero di Cambiaso. La partita tra i bianco…

Allegri dopo Juventus-Verona: 'Squadra operaia, è nel nostro DNA vincere così'
Massimiliano Allegri commenta la vittoria in extremis della Juventus sul Verona: 'La gente si entusiasma anche così, non ce ne vergogniamo'.