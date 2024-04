In arrivo oltre 200 super-funzionari nelle amministrazioni dello Stato. La novità si legge nei Piao, i Piani integrati delle attività dei ministeri per il 2024-2026 pubblicati nelle ultime settimane (qui i documenti). Nei Piani viene infatti inserita, come previsto dal Ccnl, la cosiddetta quarta area: l’Area delle elevate professionalità che si colloca tra quelle dei funzionari e dei dirigenti.

In totale si hanno quindi quattro aree per la funzione pubblica: Area degli operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari, Area delle elevate professionalità. Quest’ultimi lavoratori saranno dipendenti statali con competenze verticali e verranno selezionati tramite concorso pubblico, circa la metà, oppure attraverso procedure comparative tra gli attuali funzionari. I numeri di questi nuovi ingressi cambiano in base ai ministeri. 60 professionisti saranno assunti dal ministero dell’Economia e delle finanze (5,9 milioni di euro stanziati

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fedez a 2 anni dal cancro, ecco la sua lista di cose da fareNei piani del rapper vincere Sanremo e avere un altro figlio

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Poste: Giorgetti, operazione nei tempi piu' adeguati, controllo resta a Stato (RCO)Garantiremo occupazione. 4,4 mld se ceduta intera quota Mef (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - 'Se si procedesse alla cessione dell'...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Beyoncé, le lamentele dei fan: nei CD e nei vinili di Cowboy Carter mancano alcune canzoniLeggi su Sky TG24 l'articolo Beyoncé, le lamentele dei fan: nei CD e nei vinili di Cowboy Carter mancano alcune canzoni

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Spagna, nei bar e nei ristoranti arriva il «supplemento per l’ombra»Lo ha stabilito la Junta de Andalucia, che ha approvato una nuova norma secondo cui i locali potranno fissare prezzi diversi per i tavoli, a seconda di dove sono posizionati

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Lotta alla mafia, a Roma Tre 200 studenti delle scuole superiori incontrano don Luigi CiottiL'incontro è stato organizzato in vista del 21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. A 13 di loro saranno...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Pioggia a Napoli, fiume di fango in strada del VomeroAllagamenti nei sottoscala dei palazzi e nei locali commerciali (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »