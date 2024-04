Impresa di Cantello accusata di violenza e intimidazione

L'impresa di Cantello è stata denunciata da due ispettrici del lavoro per violenza e intimidazione. Le donne hanno ritenuto il comportamento dell'uomo violento e intimidatorio, con urla e una stretta di mano troppo forte. La difesa sostiene che le urla erano giustificate dal contesto lavorativo e che la stretta di mano non era una minaccia. La sentenza definitiva è in programma per il prossimo giovedì.