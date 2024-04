Importanza dei registri di patologia per la conoscenza delle malattie

"Un registro di patologia è una raccolta sistematica e organizzata di tutti i dati relativi a una patologia. E’ estremamente importante per una serie di fattori; innanzitutto perché migliora la conoscenza della patologia stessa: ci può dare informazioni sulla frequenza, l'incidenza, la prevalenza e la storia naturale della malattia e anche i fattori prognostici”.

“Si può anche valutare l'efficacia della terapia stessa attraverso una serie di ‘out gamma’, come ad esempio la valutazione della sopravvivenza, della qualità di vita e capire se ci sono delle aree di miglioramento e agire su queste aree carenti per migliorarle - prosegue Santoro - Il registro di patologia può anche essere un’ottima fonte di dati per quanto riguarda la ricerca clinica.

La"nostra intenzione è quella di avere un registro di patologia che possa essere istituzionalizzato. Stiamo parlando con l'Istituto superiore di sanità proprio per cercare di realizzare questo registro che di fatto è già stato ideato e realizzato da Aice, noi vorremmo che venisse acquisito. La finalità è di avere uno strumento che possa avere delle caratteristiche migliorative in quanto ai dati.

