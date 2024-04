Imparare ad essere più assertive e indipendenti per difendersi dalla depressione

Bisognerebbe imparare a essere più deludenti. A contrariare gli altri senza sentirci in imbarazzo o in colpa quando portiamo avanti le nostre ragioni. A non cercare di risultare appaganti, accomodanti se si tratta di affermare i nostri desideri. A smetterla di essere carine, altruiste, sorridenti, precise, comprensive ed emotivamente controllate perché sennò poi, mmmh non sta. Senza assorbire un modello aggressivo che anche questo non funziona.

Perché, a quanto pare, la nostra salute mentale può dipendere anche da questo. Imparando ad essere più assertive e indipendenti e meno perfette, dice la scienza, potremmo difenderci dalla depressione. In particolare uno studio, poi confermato da altre ricerche, ha messo in relazione la propensione a compiacere gli altri e l’inibizione dell’espressione di sé nelle relazioni nel tentativo di conquistare intimità – comportamenti appresi e radicati nelle norme di genere – con un aumento del rischio di depression

Depressione Assertività Indipendenza Relazioni Salute Mentale

