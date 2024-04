Imola ospita l'Endurance a quattro ruote

L' Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola attende l' Endurance a quattro ruote. Per una doppietta storica, il circuito ospiterà prima la 6 Hours of Imola , secondo round del Fia Wec in programma dal 19 al 21 aprile; e quindi la 4 Hours of Imola , terza prova della Elms (European Le Mans Series), che si disputerà nel weekend 5-7 luglio.

Ad aprire di fatto la stagione racing dell'Autodromo sarà il Fia World Endurance Championship, che gareggia ad Imola per la prima volta nella sua versione moderna, riannodando un filo che porta al lontano 1974, 50 anni fa esatti, quando si disputò la prima gara mondiale endurance, la 1000 km di Imola valevole per il Campionato sport prototipi. L'edizione 2024 del Fia Wec vede al via 14 Case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e Lmgt3, con l'industria italiana protagonista grazie alla Ferrari e alle new entry Lamborghini e Isotta Fraschin

