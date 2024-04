Immobile potrebbe accettare l'offerta dell'Arabia Saudita

Dopo aver conquistato il secondo posto in campionato e la qualificazione in Champions League, Immobile aveva il forte desiderio di disputare la massima competizione europea da capitano biancoceleste ed è soprattutto per questo motivo che è rimasto alla Lazio, nonostante delle avances pressanti dall'Arabia Saudita. Avances ancora vive, che stavolta potrebbero portare a un epilogo diverso. Ora l'attaccante di Torre Annunziata, a 34 anni, potrebbe accettare la destinazione saudita.

Negli ultimi mesi, infatti, lo scenario è cambiato, anche da un punto di vista ambientale: gli insulti davanti ai figli di qualche settimana fa hanno lasciato il segno e ora Immobile è seriamente tentato. Una scelta non facile, ma che sembra ormai inevitabile. La lunga crisi sotto porta fa il resto: 6 reti in 26 partite di campionato sono un bottino davvero troppo modesto per uno come lui

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bearman dopo le qualifiche in Arabia Saudita: 'Che opportunità, obiettivo andare a punti'E l'obiettivo in gara

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Leclerc dopo le qualifiche in Arabia Saudita: 'Mancato il feeling giusto con le gomme'Il ferrarista secondo dietro al poleman Verstappen

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Ferrari si conferma seconda forza: forse si poteva osare di più con ala a più basso caricoL'analisi tecnica dopo il GP di Arabia Saudita

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Polveriera Lazio: Ciro Immobile insultato per strada dopo l'addio di SarriIl capitano biancoceleste è stato vittima di alcune aggressioni verbali, anche in presenza del figlio di 4 anni. Stessa sorte è toccata alla moglie.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

Arabia all'assalto della Serie A: tentazione per Lukaku e Immobile, tutti gli scenariLa Saudi League pronta a un altro shopping in Europa, Italia compresa: piacciono gli attaccanti di Lazio e Roma, oltre a Kjaer, Cuadrado e....

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Barcellona, Lewandowski rifiuta ancora la maxi proposta dall'Arabia Saudita'No grazie'. Robert Lewandowski vuole continuare a giocare in Europa, possibilmente al Barcellona: come riportato dall'edizione odierna del Mundo Deportivo l'attaccante polacco ha rifiutato la seconda

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »