Imballaggi, dalle bustine di zucchero all’insalata: cosa cambia con le nuove regole Ue

Il regolamento licenziato dalla Commissione ambiente di Bruxelles potrebbe rivoluzionare il panorama europeo del cibo: potrebbero infatti sparire tutte quelle confezioni monouso usate nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, a cui potrebbero aggiungersi imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura.

della ristorazione e del catering, a cui si aggiungono bustine, vaschette, vassoi, scatole. Sono stati inoltre vietati imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi per meno diIl Regolamento europeo prevede inoltre la fine del packaging monouso utilizzato negli alberghi per cosmetici e prodotti per l’igiene.

Manovra, l’aumento della tassa d’imbarco dei voliLeggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, l’aumento della tassa d’imbarco dei voli Leggi di più ⮕

Merkava, i carri armati israeliani entrati a Gaza: caratteristicheLeggi su Sky TG24 l'articolo Merkava, i carri armati israeliani entrati a Gaza: caratteristiche Leggi di più ⮕

Chi è Daniel Hagari, il portavoce delle forze armate israelianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Daniel Hagari, il portavoce delle forze armate israeliane Leggi di più ⮕

Halloween, 7 libri per bambini dai 7 ai 12 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Halloween, 7 libri per bambini dai 7 ai 12 anni Leggi di più ⮕

Sondaggio Quorum/Youtrend: italiani spaccati sul rischio attentatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Sondaggio Quorum/Youtrend: italiani spaccati sul rischio attentati Leggi di più ⮕

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Leggi di più ⮕