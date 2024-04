iliadship: online il bando per la seconda edizione del progetto di formazione universitaria

A partire da oggi fino al 30 giugno 2024 è online il bando per partecipare alla seconda edizione di iliadship, il progetto con cui iliad investe nel mondo della formazione universitaria per supportare le competenze dei giovani e affiancarli nell’ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto è rivolto a giovani studenti under 24 che sono iscritti o intendano iscriversi a corsi di Laurea Magistrale nelle materie S.T.E.M., Scienze Sociali e Arts & Literature.

Ciascuno dei 10 studenti selezionati avvierà un percorso biennale che prevede: una borsa di studio del valore di 15.000 euro; un tutor scelto tra i dipendenti dell’azienda; un mentore tra i componenti dell’Advisory Board; un percorso di formazione con dei workshop tematici; un tirocinio extra-curriculare da attivare in iliad o in una azienda partner. La prima edizione del bando iliadship, lanciata a giugno del 2023, ha avuto una risonanza nazionale con centinaia di domande di partecipazione provenienti da tutta Itali

