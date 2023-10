Ilary Blasi, weekend a Istanbul: «Fuga d'amore con Bastian?»

Ilary Blasi è volata a Istanbul per trascorrere un weekend diverso dal solito prima di festeggiare Halloween insieme ai suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. La conduttrice ha condiviso con i suoi fan alcune storie su Instagram di una romantica cena a lume di candela con una splendida vista. Il look scelto da Ilary è semplice ma con un tocco sofisticato: jeans chiari, top floreale senza spalline e guanti di raso rosa.

Ma non è come sembra Ilary Blasi, i nuovi stivali da pioggia di Chanel sono introvabili (e super costosi!) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) Ilary in Turchia Ilary Blasi ha condiviso alcune storie in cui appare sorridente al tavolo di un ristorante all'aperto in Turchia. La foto fatta in primo piano ha indotto i fan a credere che non sia partita da sola, ma insieme al suo amato Bastian Muller.

Leggi di più:

leggoit »

Ilary Blasi, i nuovi stivali da pioggia di Chanel sono introvabili (e super costosi!)Ilary Blasi è da sempre appassionata di moda, con uno stile ricercato e di lusso. La... Leggi di più ⮕

Ilary Blasi, costume di Halloween in anteprima: «Vestita da infermiera». Ma non è come sembraIlary Blasi ha mostrato in anteprima il costume di Halloween. Stiamo parlando, però, del... Leggi di più ⮕

Chanel Totti, fuga d'amore a Tenerife con Cristian Babalus. Il mistero delle assenze accumulate nella scuola dChanel Totti è partita per un'altra fuga d'amore insieme al suo fidanzato Cristian... Leggi di più ⮕

Messico, persone in fuga nel fango per sfuggire alla distruzione lasciata dall'uragano OtisCarovane lungo l'autostrada che collega Acapulco e Citta' del Messico (ANSA) Leggi di più ⮕

Hamas spara sui civili in fuga da Gaza: l'audio choc diffuso da IsraeleHamas spara sui civili palestinesi che cercano di mettersi in salvo scappando dalla Striscia di Gaza, come emerge chiaramente e in modo drammatic... Leggi di più ⮕

Conference, le formazioni di Genk-Ferencvaros: Stankovic prova la fuga con il tridenteNon solo Fiorentina-Cukaricki, nel Gruppo F di Conference League alle 21 scenderanno in campo anche Genk-Ferencvaros, appaiate attualmente in testa al girone con 4 punti. Di seguito le formazioni uffi Leggi di più ⮕