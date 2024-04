Ilaria Salis: politica e speculazione

Adesso che il Pd ha ufficialmente escluso di candidarla alle Europee, ci si chiede se la politica continuerà a sfruttare Ilaria Salis o se comincerà finalmente ad aiutarla. Finora i partiti hanno speculato sulla sua condizione di detenuta nelle carceri ungheresi. Quelli di destra, improvvisamente amici dei magistrati, per dipingere la maestra come una mezza brigatista che se l’è andata a cercare.

E quelli di sinistra, improvvisamente amici dei garantisti, per trasformarla nell’ennesimo santino antigovernativo da esibire nelle processioni da uno studio televisivo all’altro. Raramente c’era stata una rappresentazione così plastica dello smarrimento di senso della politica, a cui i cittadini chiedono di risolvere i problemi, non di brandirli contro l’avversario di turno per strappare un voto nelle urne o un applauso nei talk show, senza che lo sforzo retorico produca mai il minimo risultato pratic

