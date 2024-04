Ilaria Salis: il presidente del Pd non crede nella sua candidatura alle Europee

Da 13 mesi in condizioni durissime con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di un militante di estrema destra durante un corteo in strada ronza da qualche tempo al Nazareno. Era uscito allo scoperto: 'Se le è utile, perché no?'.

Non la pensa così però il presidente del Pd, governatore dell'Emilia Romagna: 'Non credo che candideremo alle elezioni Europee Ilaria Salis, che invece ha bisogno della solidarietà del nostro Paese per tutto quello che sta subendo, che tutti vedono e non sono tollerabili in Europa', spiega in collegamento con Bianca Berlinguer a, molto chiaro su questo punto e decisamente controcorrente, lui dichiaratamente di sinistra da sempre: 'L'idea del Pd di candidare Ilaria Salis alle Europee? La candidatura avrebbe senso se potessimo aiutarla a uscire da questa situazione

