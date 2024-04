Ilaria Salis di nuovo in catene in tribunale: domiciliari negati, il padre: “Il governo italiano si faccia un esame di coscienza”

Noi membri di una delegazione di giuristi e cittadini italiani solidali con Ilaria siamo stati minacciati (“vi spaccheremo la testa”) da un gruppo di. Il piccolo episodio è indicativo di un certo clima di tensione e del carattere sempre più apertamente politico assunto dal processo a Ilaria.

, oggi in forte crisi proprio sulla questione della giustizia a partire dalle rivelazioni su vari atti di corruzione che coinvolgerebbero la ministra Judit Varga, oggi dimissionaria, e settori non trascurabili della magistratura inquirente. Quella stessa magistratura inquirente che ha voluto fare del processo contro la nostra connazionale un momentoIlaria Salis di nuovo in catene in tribunale: domiciliari negati, il padre: “Il governo italiano si faccia un esame di coscienza”tra questa decisione e quella resa in contemporanea, sempre giovedì, in Italia, che ha negato l’estradizione in Ungheria di un giovane accusato degli stessi reati di Ilari

Ilaria Salis di nuovo in catene in tribunale: domiciliari negati, il padre: “Il governo italiano si…A sostenere la sua causa anche una delegazione di parlamentari dell’opposizione, dal M5S ad Avs, da Italia Viva al Pd

Il padre di Ilaria Salis: 'Il governo italiano faccia un esame di coscienza'Come nell’udienza del 29 gennaio scorso, Ilaria Salis, la docente e attivista italiana di 39 anni, da 13 mesi in carcere, è stata fatta entrare con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. All’arrivo del gruppo di legali e amici della Salis, un manipolo di estremisti di destra li ha minacciati: “Zitti o vi spacco la testa”.

Il padre di Ilaria Salis scrive a Mattarella: 'Smuova il governo''Dobbiamo attendere che la Corte trascriva l'ordinanza di ieri' (ANSA)

Il padre di Ilaria Salis scrive a Mattarella: "Smuova il governo Meloni"La mancata concessione degli arresti domiciliari per l'attivista italiana, arrestata in Ungheria per aver aggredito dei neonazisti, riaccende lo scontro politico

Il padre di Ilaria Salis: “Ho scritto al presidente Mattarella, il governo è immobile”'È inutile stare a discutere le motivazioni di un paese in cui le leggi di diritto sono completamente calpestate'

Ilaria Salis ringrazia il Presidente Sergio Mattarella: «Molto impressionata, grazie davvero per il suo coinvoIlaria Salis ha voluto ringraziere il Capo dello Stato: «Sono molto contenta, ringrazio...

