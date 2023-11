Il World tour dell'Amerigo Vespucci

Partita da Genova il primo luglio 2023, l'Amerigo Vespucci solcherà in 20 mesi tre oceani, toccando 28 paesi e 31 porti, per un viaggio che renderà il Vespucci"ambasciatore del Made In Italy" nel mondo. Sono 217 i membri dell'equipaggio e 126 gli allievi compreso un allievo ucraino. Nel porto di Genova, per la partenza, c'erano anche le Frecce Tricolori.

Fotoracconto Da Capo Verde a Santo Domingo, la traversata oceanica della Vespucci - Primopiano - Ansa.it "Con questa nave partono la cultura, la storia, l'innovazione, l'industria, l'enogastronomia, tutto quello che l'Italia evoca quando viene pronunciata nel mondo", ha detto il ministro della Difesa Crosetto. Enrico Credendino, Capo di Stato maggiore della Marina, ha detto:"Il Vespucci si aggiunge da oggi alle 11 navi della Marina Militare che già operano fuori dal Mediterraneo, un record.

Fotoracconto Il giro del mondo dell'Amerigo Vespucci entra nel vivo, ora l'Atlantico - Primopiano - Ansa.it Il giro del mondo della Amerigo Vespucci Fotoracconto L'Amerigo Vespucci lascia il porto di Dakar - Primopiano - Ansa.it headtopics.com

Per approfondire Agenzia ANSA Vespucci nel porto di Las Palmas, per il world tour 2023-25 Isole Canarie: la prima tappa del giro del mondo in oceano Atlantico Per approfondire Agenzia ANSA 4 luglio Marsiglia, prima tappa del tour mondiale D'Alessandro: 'Italia e Francia unite da tradizione marinaresca'

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Tajani: 'Questioni sulla manovra si possono risolvere oggi''Riteniamo che il quadro sia positivo' (ANSA) Leggi di più ⮕

Marsiglia-Lione, Infantino: 'Nel calcio non c'è spazio per la violenza'Il presidente Fifa: 'Autorità competenti prendano misure adeguate' (ANSA) Leggi di più ⮕

Tennis: Barazzutti, Sinner è pronto per vincere uno SlamL'ex capitano azzurro 'nell'ultimo mese è stato migliore mondo' (ANSA) Leggi di più ⮕

Bigon:'Il Milan contro le big è troppo altalenante''Per Napoli ripetersi è difficile, eccessive critiche a Garcia' (ANSA) Leggi di più ⮕

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella(ANSA) Leggi di più ⮕